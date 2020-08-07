Благовещенск, , 06:19 — REGNUM В Ивановском районе Амурской области выдали тысячный участок по программе «Дальневосточный гектар». Обладатель земли планирует построить дом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Жителям России хотят предложить «арктический гектар»

Обладателем тысячного дальневосточного гектара в Ивановском районе стал Анатолий Садовский. Землю он получил в селе Петропавловка. Анатолий ещё сомневается, как распорядится гектаром — либо построит дом, либо расширит собственное дело. Он занимается овощеводством и сенокошением. У Садовского в аренде 300 гектаров земли, на которых он выращивает картофель, капусту, свёклу, огурцы и помидоры.

Всего в Амурской области с 2016 года выдали 7072 земельных участка по программе «Дальневосточный гектар».

Как сообщало ИА REGNUM, механизм упрощённого получения гражданами земельных участков предложено распространить на Арктическую зону. Соответствующий законопроект подготовлен в соответствии с поручением вице-премьера РФ Юрия Трутнева.