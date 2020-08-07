Куньмин, Китай, , 06:11 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая были задержаны трое подозреваемых в контрабанде наркотиков, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Еще 27 июля пограничная полиция Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань на юго-западе Китая получила сообщения о том, что группа злоумышленников намеревается ввезти в Китай из-за рубежа через уезд Цзяньчэн города Пуэр партию наркотиков.

На следующий день, 28 июля группа захвата была задержала подозреваемых в городе Пуэр. Они передвигались на двух машинах, где находилось 80,2 кг наркотиков, включая 41,8 кг метамфетамина, 37 кг героина и 1,4 кг опиума. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань на юго-западе Китая граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.