Пекин, , 06:06 — REGNUM В Китае снизилось количество дорожно-транспортных происшествий уголовного характера за прошедшие два года, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

В период с 2016 по 2019 годы более 60% обвиняемых по данного рода уголовным делам, были в возрасте от 29 до 49 лет, сообщили в Верховом народном суде Китая со ссылкой на доклад Китайского юридического института больших данных.

Около 94,6% обвиняемых были мужчины и лишь 5,4% — женщины. За указанный период 0,25 человек на 10 тыс. женщин-водителей были ответственно за дорожно-транспортное происшествие, приведшее к уголовному разбирательству. При этом среди мужчин-водителей данный показатель составляет 2,2 на 10 тыс., что примерно в 8,8 раза больше.

Водители автомобилей совершили 49,26% от общего числа таких ДТП, в то время как водители грузовиков — 32,04%. Почти 95% таких случаев привели к гибели людей, говорится в докладе, а также 96,52% подсудимых были приговорены к тюремным срокам, лишь по отношению к 2,89% было применено уголовное задержание и 0,59% было освобождено от ответственности.