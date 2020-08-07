Хух-Хото, Китай, , 05:52 — REGNUM Во Внутренней Монголии на севере Китая подтверждена гибель одного человека после заражения с кишечным типом чумы, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, погибшим оказался житель одой из деревень в хошуне Дархан-Муминган, находящимся под управлением города Баотоу. Местные власти объявили в хошуне третий уровень предупреждения в связи с чумой до конца 2020 года.

Девять человек, находившихся в тесном контакте с погибшим и 26 тесных контактов девяти контактировавших с погибшим были помещены под медицинское наблюдение и изолированы от людей. У всех у них был получен отрицательный тест на чуму. Ни у кого из них не выявлено каких-либо симптомов или патологий.

Деревня, где проживал погибший, была закрыта. Все жители деревни были проверены на чуму, тест оказался отрицательным.