Благовещенск, , 05:51 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов назначил на должность министра ЖКХ Алексея Тарасова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Тарасов родился в 1971 году в Серышевском районе Приамурья. В 1993 году он закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности «Ветеринария» и три года работал главным ветврачом в ТОО «Введеновское».

С 1996 года Алексей Тарасов начал политическую карьеру — он был избран главой Аргинского сельского совета. В этой должности он проработал до 2004 года.

В 2005 году получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

Затем Тарасов работал первым заместителем главы Свободного, был главой Сковородинского района, заместителем министра ЖКХ области.

Тарасов уверен, что справится с возложенной на него работой.

«Сегодня наша первоочередная задача — наладить функционирование системы ЖКХ в регионе так, чтобы её работа повышала качество жизни населения», — сказал новый министр ЖКХ Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 4 августа на заседании оперативного штаба по коронавирусу объявил о новом назначении — зампредседателя правительства региона по социальным вопросам стал Евгений Никонов.