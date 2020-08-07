Триполи, , 05:47 — REGNUM Национальный центр по контролю заболеваний Ливии подтвердил за прошедшие сутки 404 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 6 августа лаборатории провели 2144 теста на выявление коронавирусной инфекции, из них 404 показали положительный результат. Таким образом, всего в Ливии подтверждено 4879 случаев заражения SARS-CoV-2.

Также с начала пандемии в стране 652 пациента выздоровели, их выписали из медучреждений. Еще 107 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 августа в Ливии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки — 251.

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