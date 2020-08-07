Сеул, , 05:43 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 20 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что среди новых случаев девять связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные — завозные. Центр фиксирует, что число выявленных пациентов за сутки вновь опустилось до 20 с более чем 40, выявленных сутками ранее.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 14 519. Также за 6 августа в стране умер еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее скончались 303 человека от осложнений COVID-19.