Пекин, , 05:42 — REGNUM Из больниц Китая за сутки был выписан 31 человек, переболевший COVID-19, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 843 пациента по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 36 в тяжелом состоянии.

Всего 79 088 человек, переболевших опасной инфекцией, было выписано из госпиталей Китая за все время эпидемии. При этом, общее число заболевших в стране достигло 84 565 человек, из которых 4634 человека скончались.