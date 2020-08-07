Москва, , 05:41 — REGNUM Введение в России нового стандарта на автомобильные номера не означает, что их необходимо менять в обязательном порядке, сообщили 7 августа в пресс-службе МВД России.

«(Процедура) может выполняться гражданами исключительно по их желанию или необходимости», — объяснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что новый ГОСТ вводился, чтобы облегчить изготовление и установку номеров на праворульные машины из Японии или США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 4 августа вступил в силу ГОСТ Р 50 577−2018, разрешающий использование в России номеров новых форматов для мотоциклов и праворульных автомобилей с нестандартным местом их крепления.

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