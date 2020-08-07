Урумчи, Китай, , 05:40 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая за сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19, сообщает 7августа агентство Синьхуа.

Все случаи пришлись на столицу региона город Урумчи, также в городе подтверждено 10 новых бессимптомных случаев заражения новым коронавирусом. Всего в Синьцзяне подтверждено 643 случая COVID-19 и 128 бессимптомных случаев. Еще 19 546 человек находится под наблюдением медиков.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 37 новых случаев опасной инфекции, из которых 10 оказались «импортными».