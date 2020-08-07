Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 19 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики.

По данным университета по состоянию на 05:30 мск 7 августа, всего в мире было выявлено 19 007 938 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Общее число погибших от последствий заболевания COVID-19 составило 713 406 человек.

Среди стран мира на первом месте по количеству подтверждённых случаев заражения находятся США (4 881 974 случая, на втором месте Бразилия (2 912 212 случаев), на третьем месте Индия (1 964 536 случаев). Россия занимает четвёртое место в мире по числе выявленных случаев заражения коронавирусом (870 187 случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире за последние сутки было зафиксировано около 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев инфицирования превысило 18,61 млн.

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