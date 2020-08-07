Пекин, , 05:33 — REGNUM На материковой части Китая выявлено 37 новых случаев COVID-19, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, по данным Национальной комиссии здравоохранения, 27 оказались локальными, остальные десять — «импортными», то есть выявленными у прибывших в страну из-за рубежа.

Среди локальных случаев, 26 пришлось на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе страны, еще один — на Пекин. Два случая подозрения на заболевания было выявлено в Шанхае. Смертей от опасной инфекции за прошедшие сутки не зафиксировано в стране.