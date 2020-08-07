Наньнин, Китай, , 05:30 — REGNUM Число жертв пожара в самодельном доме на юге Китая достигло шести, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Пожар произошел в районе Йоуцзян города Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая около 5:30 по местному времени и потушен спустя 20 минут.

Местные власти сообщили, что пожар произошел в самодельном доме. В связи с этим они обещают провести проверки во всех придорожных магазинах и зданиях многоцелевого использования на потенциальные угрозы.