Москва, , 05:11 — REGNUM В Москве подсветка Останкинской телебашни погасла с 23:00 6 августа в знак траура по трагедии в Бейруте. Об этом 7 августа сообщает ТАСС.

Свет был отключен час, до полуночи. Аналогичная акция прошла и в Петербурге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в порту столицы Ливана произошёл мощный взрыв, в результате которого погибли 138 человек, десятки людей пропали без вести, тысячи пострадали, сотни тысяч остались без крова.