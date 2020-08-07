Москва, , 04:37 — REGNUM Между Москвой и Сухумом 7 августа возобновляется железнодорожное сообщение. Об этом сообщает сайт РЖД.

Поезд отправится с Курского вокзала в Москве в 10:35. Согласно расписанию, до столицы Абхазии состав будет следовать почти двое суток. В Сухуме он будет 9 августа в 9:55.

Стоимость билета в плацкартном вагоне составляет 4749 рублей, в купе — 8128 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, перевозка пассажиров по железной дороге между Сухумом и Москвой будет возобновлена с 7 августа. С 1 августа были сняты карантинные ограничения на абхазо-российского границе.

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