Анадырь, , 04:41 — REGNUM В числе 300 награждённых президентом РФ Владимиром Путиным работников отрасли связи, есть и житель Чукотки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Ведущий инженер средств радио и телевидения цеха Анадырь филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» Роман Пономарёв награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в реализацию проекта по переходу страны на цифровой формат телевещания.

Указ о награждении президент РФ подписал 3 августа.

Роман Пономарёв работает на предприятии с 2015 года. В составе выездных бригад он участвовал в строительстве с «нуля» объектов сети цифрового эфирного наземного телевещания.

Цифровое вещание заработало в Анадыре в тестовом режиме в 2011 году. До 2017 года специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» построили 33 цифровых объекта. Сегодня на Чукотке круглосуточно работают 66 цифровых передатчиков, охват населения цифровым вещанием составляет 95,28%.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александр Порядин вручил государственные и ведомственные награды отличившимся офицерам в Самарской области.