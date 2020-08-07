Рабат, , 03:37 — REGNUM Гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан из-за взрыва в Бейруте направили власти Марокко, сообщает агентство Maghreb Arabe Presse.

Для доставки груза в ливанскую столицу вылетели шесть самолетов: четыре — из аэропорта недалеко от Касабланки и два — с военной базы в Кенитре. Они должны доставить медикаменты, продовольствие, товары первой необходимости, а также палатки, одеяла, медицинское оборудование и защитные средства.

Кроме того, Марокко собирается открыть в Бейруте военный полевой госпиталь, в котором будут работать 100 человек, включая 14 врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа правительство Хорватии решило перечислить 100 тысяч евро Ливану в качестве финансовой помощи.

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