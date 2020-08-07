Менло-Парк, США, , 03:23 — REGNUM Работники американской компании Facebook получили разрешение работать в дистанционном режиме до июня 2021 года, сообщает портал Business Insider со ссылкой на осведомленные источники.

Впервые большую часть работников корпорации перевели на удаленную работу в конце марта с началом пандемии коронавирусной инфекции. Позднее, в мае, руководство Facebook разрешило работникам остаться на дистанционном режиме работы до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская корпорация Microsoft не собирается переводить свои офисы на штатный режим работы ранее января 2021 года. Большинство сотрудников компании были переведены на удаленный режим работы еще весной 2020 года.

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