Владивосток, , 03:13 — REGNUM Чиновников Приморского края, и не только, допустивших нарушения и сокрытие достоверных сведений в декларациях о доходах за 2019 год, спасает продлённая президентом РФ Владимиром Путиным декларационная кампания и запрет на увольнение за нарушения.

Читайте также: Высокопоставленная чиновница Приморья занизила сведения о доходах

Неоднозначная ситуация сложилась в Контрольно-счётной палате дальневосточной столицы. Сотрудница КСП Владивостока указала в сведениях о доходах за 2019 год недостоверные данные и продолжает оставаться в должности, несмотря на явные нарушения антикоррупционного законодательства.

«Действует запрет на увольнения, даже за такие нарушения. Указ президента действует до 21 августа 2020. Этим указом и продлили декларационную кампанию», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM осведомленный источник.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке высокопоставленная чиновница указала в декларации о доходах за 2019 год заниженные сведения, скрыв существенную часть доходов. Она внесла в декларацию о доходах за 2019 год сведения о том, что её супруг продал автомобиль LAND CRUISER PRADO 2014 года, при этом существенно занизив стоимость продажи. Заявление на нарушение подано в прокуратуру, думу и администрацию города, но никаких мер пока не принято.