Богота, , 02:54 — REGNUM Суточное количество случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии достигло нового рекорда и составило 11 996 за 6 августа, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

Всего в стране зарегистрировано 357 710 подобных фактов, из которых 192 355 — закончились излечением. Также в Колумбии подтверждено 11 939 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

За сутки по этой причине в стране скончались 315 пациентов. С начала пандемии в республике проверено на коронавирус 1 801 835 проб анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире скончалось за сутки 6488 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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