Тегеран, , 08:15 — REGNUM 6 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) умерли 174 иранца, в результате чего общее число погибших достигло 17 976. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 174 новых жертв их общее число по стране возросло до 17 976. «За последние 24 часа было обнаружено около 2634 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1330 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 320 117 иранцев заразились смертельно опасным вирусом, около 277 463 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 4156 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 612 763 обследования на наличие заражения.