Загреб, , 02:31 — REGNUM Решение предоставить Ливану финансовую помощь в размере 100 тысяч евро из-за взрыва в порту Бейрута приняли власти Хорватии, 6 августа сообщается на сайте хорватского правительства.

Кроме того, ливанской стороне будут переданы одноразовые костюмы химзащиты и защитные перчатки на сумму около 20 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что совокупные убытки от взрыва в городском порту могут составить до $15 млрд.

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