Благовещенск, , 02:30 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирус, за весь период наблюдений — 2887, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Наибольший суточно прирост лабораторно подтверждённых носителей коронавируса показал Благовещенск — +10. В остальных населённых пунктах региона выявлены единичные случаи заражения. Показатель заболеваемости в области составляет 365,42 на 100 тыс. населения.

Большая часть носителей коронавируса болеет пневмонией — 50,2%, ОРВИ — 41%, 8,8% переносят болезнь бессимптомно.

В Амурской области за весь период эпидемии провели более 185 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев распорядился ускорить передачу сведений из медицинских учреждений в региональное отделение Фонда социального страхования для начисления федеральных страховых выплат медикам за заражение коронавирусной инфекцией.