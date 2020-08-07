Красноярск, , 02:12 — REGNUM В пятницу, 7 августа, в Красноярске будет облачно, дождь, температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 5:50 на Театральной площади было +14 °C.

Ночью с 7 на 8 августа ожидается до +15 °C.

Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, порывы до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В субботу, 8 августа, в Красноярске до +25 °C днём и до +14 °C ночью. Кратковременный дождь.

В воскресенье, 9 августа, в Красноярске ожидается до +26 °C днём. Ночью до +14 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 августа в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края, а также в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы.