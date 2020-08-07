Красноярск, 7 августа 2020, 02:12 — REGNUM В пятницу, 7 августа, в Красноярске будет облачно, дождь, температура воздуха +19… +21 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В 5:50 на Театральной площади было +14 °C.
Ночью с 7 на 8 августа ожидается до +15 °C.
Скорость северо-западного ветра 4−9 м/с, порывы до 12 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.
В субботу, 8 августа, в Красноярске до +25 °C днём и до +14 °C ночью. Кратковременный дождь.
В воскресенье, 9 августа, в Красноярске ожидается до +26 °C днём. Ночью до +14 °C.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 7 августа в Туруханском и Эвенкийском муниципальных районах Красноярского края, а также в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы.