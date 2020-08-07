Буэнос-Айрес, , 01:51 — REGNUM Заявление с жалобой в суд на компанию Google из-за некорректной выдачи результатов в поисковой системе подала вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер обратилась. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Политик сообщила, что 17 мая в запросах Google появилась «недостоверная и оскорбительная информация» о ней. Так, в результатах поиска вместо ее должности было указана фраза «вор Аргентинской Республики».

При этом Киршнер попросила провести компьютерную экспертизу, чтобы доказать ее утверждения. Вице-президент потребовала компенсировать моральный вред. В случае победы в суде Киршнер пообещала перечислить полученные в средства на счет детской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года появилась информация о том, что поисковая система Google по запросу слово «idiot» выдает изображения известных людей во вкладке «Картинки». Среди них лидируют фотографии президента США Дональда Трампа.

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