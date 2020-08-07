Бразилиа, , 01:24 — REGNUM 53 139 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Бразилии, а сначала пандемии данный показатель в стране достиг значения в 2 912 212. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Из всех заразившихся 2 047 660 человек уже выздоровели. За последние 24 часа в Бразилии умерли 1237 пациентов с COVID-19. Всего в республике зарегистрировано 98 493 летальных исхода от осложнений, связанных с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Латинская Америка вышла на первое место в мире по показателю смертности от коронавирусной инфекции.

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