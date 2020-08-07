Женева, Швейцария, , 01:20 — REGNUM В мире за последние сутки было зафиксировано около 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев инфицирования превысило 18,61 млн. Об этом 6 августа сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, новых случаев заражения в мире было выявлено 259 344 (18 614 177 случаев с начала пандемии коронавируса). Умерли за сутки 6488 пациентов c COVID-19 (702 642 с начала пандемии).

По данным университета Джонса Хопкинса на 01:00 мск 7 августа, с начала пандемии в мире выявлено 18 923 922 случая заражения новым коронавирусом. Число умерших составляет 710 916 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве было выявлено более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом, 684 из которых — за последние сутки. Скончались 4546 пациентов с COVID-19, из них 12 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19