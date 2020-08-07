Тирана, , 01:09 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в среду, 6 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 531 человека в стране было выявлено 127 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 32 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 6016 случаев заражения коронавирусом. 3155 человек уже излечились от COVID-19. 188 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов.

Читайте также: Медики из Италии прибыли в Албанию для помощи в борьбе с пандемией

Лечение проходят 2673 человека. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1477), Дуррес (344), Шкодру (232) и Фиер (99). На стационарном лечении находятся 119 пациентов, 22 из них проходят интенсивную терапию и четыре подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Албании: за сутки выявили 139 носителей. 6 пациентов умерли