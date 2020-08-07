Каир, , 01:07 — REGNUM Справку с результатами ПЦР-анализа, подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом SARS-CoV-2, должны иметь лица, въезжающие в Египет, сообщает портал Al Balad со ссылкой на указ премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Египет

Требование начинает действовать с 6 августа. Анализ должен быть сделан не более чем за 72 часа до въезда.

Отмечается, что правило не распространяется на иностранцев, которые прибывают в туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Мерса-Матруха.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июля в Египте разрешили продлить до полуночи режим работы кафе, ресторанов и торговых центров.

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