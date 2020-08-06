Рим, , 23:58 — REGNUM По данным на вечер четверга, 6 августа, в Италии умерли 35 187 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 6 (днем ранее — на 10), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 201 323 человек, за день этот показатель увеличился на 347 (днем ранее — на 210).

Число подтвержденных носителей выросло на 402 (днем ранее — на 384). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 249 204. В настоящее время заражены 12 694 человека — на 48 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт четвертый день подряд.