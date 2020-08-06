Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Администрация сети микроблогов Twitter промарикровала Twitter-аккаунты президента и правительства Российской Федерации, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, ряда российских СМИ, в том числе РИА Новости.

Twitter Esther Vargas

Ранее американская компания Twitter заявила, что намерена начать маркировать страницы средств массовой информации, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Так, на аккаунтах президента России, правительства и Дмитрия Медведева появилась маркировка «Правительственная учетная запись, Россия».

На аккаунтах следующих СМИ: РИА Новости, «Вести» и «Вести FM», RT, личной страницы главреда RT, МИА «Россия сегодня» и ряда других СМИ, — появилась маркировка — «Государственное издание, Россия».

В Twitter уточнили, что на первом этапе будут маркироваться страницы представителей тех стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций: России, КНР, Франции, США, Великобритании. В будущем компания планирует расширить список.

Что касается маркировки контролируемых государством СМИ, то администрация Twitter намерена помечать профили как самих СМИ, так и их главных редакторов и/или их руководящих сотрудников.