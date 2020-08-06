Москва, 6 августа 2020, 22:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило проект новых требований к автомобильной аптечке. Документ опубликован сегодня, 6 августа, на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, предлагается добавить в аптечку упаковку стерильных салфеток и нестерильные бинты больших размеров. Они должны заменить малые и стерильные бинты, стерильный перевязочный пакет и бактерицидный лейкопластырь.
Кроме того, предлагается увеличить размер рулонного лейкопластыря с 1×250 до 2×500 сантиметров.
Также предлагается добавить в аптечку две медицинские трехслойные маски и увеличить количество перчаток до двух пар.
Состоять аптечка должна из медицинских изделий, зарегистрированных в России.
Напомним, что медицинская аптечка с установленным набором медикаментов и средств первой помощи должна присутствовать в любом эксплуатируемом автомобиле.