Истра, Московская область, , 22:26 — REGNUM В 2020 году в подмосковной Истре будет создан новый парк. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Новую зону отдыха планируется разбить возле реки Песочная на заброшенном пустыре неподалёку от спортивного комплекса «Арена Истра». Парк будет обустроен велодорожками и зонами отдыха.

Площадь парка составит 10 гектаров. На его территории планируется установить современное уличное освещение, создать площадку для йоги и танцев общей площадью 120 квадратных метров, скейтпарк, площадку для стритбола, а вдоль реки Песочная будут сделаны пешеходные деревянные настилы. Также на его территории будет создана детская игровая площадка площадью 1350 квадратных метров.

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