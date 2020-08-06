6 августа 2020 | Время чтения 5 мин

Внимание общественности в стране приковано к ситуации в Хабаровске. И по этому вопросу мы решили поговорить со специалистом в области конфликтологии Сергеем Колмогоровым.

Иван Муравьёв, , 21:34 — REGNUM



Микрофоны поданы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сергей, что мы наблюдаем в регионе, почему ситуация в Хабаровске не успокаивается уже, считай, месяц? Почему так? И чего ждать?

По моему мнению, события в Хабаровске — это технология протеста на абсолютно новом качественном уровне, по крайней мере, на территории России. Туда вложены очень большие деньги, и реакция как региональных, так и федеральных властей, мягко говоря, не соответствует этим угрозам.

Вот даже так? Обоснуйте!

Для того чтобы понять суть происходящего, давайте посмотрим на важнейшую составляющую любого мероприятия, финансовую, то есть бухгалтерию этого протеста.

Понятно, что первые три дня или даже четыре протесты происходили на народной, стихийной волне по призыву ЛДПР. Народ шел под лозунгом «Наших бьют» (на окраинах это важно), а Владимир Вольфович хотел показать, что ЛДПР имеет политический вес, то бишь большое электоральное влияние в этом регионе. Можно с уверенностью сказать, что расходы на организацию этих шествий не превысили обычных трат на региональные партийные митинги.

А как это можно увидеть и оценить?

Давайте посмотрим репортажи этих дней. Колонны митингующих неорганизованные. Идут расслабленно с большими интервалами, небольшими кучками, по принципу «я их знаю».То есть коллеги, знакомые, друзья с одного района. Речовок почти нет, все выступления «от сердца». Самым дорогим агитационным материалом, не считая символики ЛДПР, был лист формата А2, на котором от руки, фломастером, написан лозунг: «Верните Фургала». Затраты, как я уже сказал выше, минимальны.

Однако через пять дней с начала событий мы начинаем замечать: ряды митингующих становятся плотнее, они более организованны, у них появляются громкоговорители, более качественная наглядная агитация. Хочу отметить, в последующие дни народу становится меньше, а агитационных материалов больше. Появляются профессиональные агитаторы, которые говорят на злобу дня, а не «от сердца», вплетается общероссийская тематика: «Сегодня — мы, а завтра — вас». У митингующих теперь есть слоган: «Я, мы, Фургал» и логотип, выполненный профессиональными дизайнерами. Расходы явно выросли, теперь это не только давно закупленные партийные флаги и кусок ватмана, теперь это затраты на производство качественной полиграфии, расходы на завоз профессиональных митингующих, их размещение, питание. С этого момента, можно уверенно сказать, к «делу Фургала» подключились профессиональные «цветные революционеры» и большие деньги.

Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала Алексей Иванов © ИА REGNUM

К 25 июля мы видим уже очень хорошо организованные колонны, с качественными плакатами и флагами, с кричалками, девизами, речовками. Колонны имеют четкое построение, через правильные расстояния «агитаторы», «заводилы». Толпу ведут уже в нужном, эмоциональном темпе, не давая остывать, приучая к нужным кричалкам. Это уже организованная масса, в которую нужно посеять зерно, и вот тогда впервые вбрасывается лозунг: «Путин, уходи!» Кстати, в Москве и Питере это уже звучало перед референдумом.

В это же время в Хабаровск начинают пребывать люди из других регионов, в том числе из не самых близких, таких, например, как Якутия, Иркутск, Екатеринбург.

На митингах, проходивших на день ВДВ, уже используется дорогая аудиоаппаратура, прослеживается жесткая организационная структура, контролируемая десятниками, заметно централизованное руководство. Хочу отметить, что 3 августа в интернете еще были доступны полные видео, на которых были видны странные персонажи в одинаковых майках или толстовках, в одинаковых кепках, надвинутых на глаза. Сегодня фрагменты с этими людьми уже не отображаются. В понедельник, 3 августа, появилось большое количество видео из разных регионов, в которых видны люди в таких же майках, с такими же плакатами и флагами, столь же организованно скандирующие одинаковые лозунги: «Путин, уходи!», «долой Путина!».

Кроме того, прослеживается хорошая информационная поддержка со стороны организаторов этих митингов, так, в Красноярске «простая русская женщина» из митингующих указала на человека с видеокамерой и рассказала, в какой из силовых структур он работает, вплоть до отдела. Появляется эмблема руки, сжатой в кулак, — это пришел Сорос.

Вот теперь мы знаем, за чей счет банкет, кто оплачивает гастролеров, кто оплачивает проживание, питание, транспорт, связь, полиграфию и ещё много чего другого.

Многотысячная колонна прошла по Хабаровску в поддержку Фургала Алексей Иванов © ИА REGNUM

М-да, картина неприглядная, как вы думаете, а сколько денег уже вложено?

Давайте рассмотрим одно видео «В поддержку Хабаровска из Якутска выдвинулась колонна». Просматривая это видео, я насчитал как минимум 40 внедорожников и машин поддержки, кстати, очень правильно организован ордер машин в колонне. В среднем расход бензина по колонне 20 литров на 100 километров, по одной машине. Значит, на один километр пути расходуется 0,2 литра топлива на машину. Теперь эту цифру умножьте на расстояние 2355 километров, получаем 471 литр, умножаем на количество машин (по самым скромным подсчетам 40), это 18 840 литров, и на цену за литр — около 46 рублей, итого только на топливо колонна потратит 866 640 рублей. В каждой машине едет минимум два человека, за два дня пути на еду они потратят как минимум 1500 рублей, в сумме это 120 000. Почти миллион для того, чтобы приехать. А проживание? Участие в мероприятиях? Питание? По опыту прошлых «цветных революций» один пехотинец в день стоит от 800 до 1000 рублей. И это только маленькая толика всех расходов.

По моим оценкам, в проект «Хабаровск» уже вложено не менее 200 миллионов рублей — и это по самым скромным подсчетам.

И чем, так сказать, сердце успокоится и успокоится ли?

К сожалению, прогноз неутешительный. Вряд ли организаторы проекта, вложив такие суммы, просто разойдутся.