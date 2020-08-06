Мурманск, , 21:03 — REGNUM Мурманское торговое предприятие «Фруттрейд» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

«Уже традиционное для торговых предприятий нарушение — отсутствие контроля за использованием персоналом средств индивидуальной защиты, то есть масок и перчаток», — отметили в штабе.

Административные производства в отношении ещё двух предприятий — «Дикси-Юг» и «Роял медик» — назначены на 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за последние сутки выявлено 122 новых случая заболевания COViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 11 017.