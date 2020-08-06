Тюмень, , 20:36 — REGNUM В Тюмени сотрудники полиции нашли девятилетнюю девочку, которая пропала в районе сквера Авиаторов. Об этом сообщает областное УМВД.

По предварительным данным, преступных деяний в отношении ребёнка не совершено. Сейчас с семьёй работают сотрудники органа по делам несовершеннолетних. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа девочка шла к своей бабушке и сообщила родителям о том, что за ней увязался некий мужчина. После этого связь с ней прервалась.

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