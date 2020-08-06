Тюмень, , 19:38 — REGNUM В Тюменской области передвижной зоопарк продаёт диких зверей. Местные паблики в социальных сетях наполнены фотографиями лисы, медведя, рыси и енотов в клетках, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Screenshot (1) Vk.com/typic_tmn

«У нас в селе Исетское стоят вагончики с бродячим зоопарком. Уже несколько месяцев бедные животные томятся в клетках, кормить их нечем, так как в период пандемии посещение зоопарка закрыто и доходов от посещения нет, и хозяин животных решил распродать их простым людям. Неужели нет возможности пристроить животных в зоопарки? Слов нет, как жалко их, внешний вид животных оставляет желать лучшего!» — пишет участник паблика «Типичная Тюмень».

Владелец передвижного зоопарка Вазген Айвазян подтвердил порталу 72.ru, что ограничения во время пандемии коронавируса подкосили его бизнес на корню. Зоопарк четвёртый месяц не работает, он влез в долги, чтобы кормить животных. Приближается зима, но разрешения на работу нет.

«Звонят зоопарки, но они хотят просто так забрать, а я на халяву не отдам. Если не купят, то буду держать. У меня в Московской области есть зоопарк — там зятья работают. Им повезу, когда откроют выезд», — сообщил изданию владелец передвижного зоопарка.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили о начале проверки передвижного зоопарка в селе Исетском.