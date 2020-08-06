Москва, , 19:34 — REGNUM Выход из тяжёлой экономической ситуации, в которой оказались обучающиеся по контракту студенты вузов, предлагает Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, передаёт 6 августа RT.

В письме, которое Хамзаев направил в Минтруда РФ, предлагается дать студентам-платникам возможность рассчитаться за обучение не сейчас, если у них финансовые затруднения, а позже.

Предлагается «позволить молодым людям, которые при вступительных испытаниях прошли на платное отделение, но не имеют возможности оплатить своё обучение, заключать договоры на обучение на безвозмездной основе при условии, что после окончания вуза они будут обязаны два года отработать по направлению в любом регионе России».

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