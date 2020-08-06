Ульяновск, , 19:04 — REGNUM В Ульяновске с начала действия режима повышенной готовности правоохранители выявили 16,6 тыс. нарушений. Об этом сообщает администрация областного центра.

Полицейский патруль 26.мвд.рф

Речь идёт о проверках, которые проводили народные дружинники и сотрудники полиции. В условиях действия режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса, проверено свыше 620 единиц транспорта и более 7,2 тыс. мест торговли, открытых площадок и других объектов.

«Выявлено 16 624 различных нарушения. В большинстве случаев выдавали предписания об устранения недостатков, проводили беседы по соблюдению мер безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на злостных нарушителей составлено 1156 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), из них 1083 дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выявлено 9735 случаев заражения коронавирусом, в том числе переболели COVID-19 в регионе 6864 человека, продолжают лечение 2798 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области за сутки выявлено 109 носителей коронавируса