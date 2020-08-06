Самара, , 18:47 — REGNUM ЧП с участием среднеазиатских мигрантов будут продолжаться и далее, ведь тысячи людей потеряли средства к существованию и при этом не могут вернуться к себе на родину, отметил шеф-редактор Среднеазиатской редакции ИА REGNUM Григорий Михайлов в четверг, 6 августа, комментируя сообщение МИД России.

Ранее в министерстве заявили, что обстановка на границе с Казахстаном (где сотни мигрантов из Средней Азии пытались попасть через эту страну на родину) «стабильная», а все проблемные вопросы решаются в рабочем порядке.

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«ЧП с участием среднеазиатских мигрантов, застрявших в России, будут продолжаться и далее. Основных причин две: тысячи людей потеряли работы и, как следствие, средства к существованию. При этом уже три месяца физически не могут вернуться к себе на родину.

Руководство стран Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана и Киргизии заявляют о постоянной работе по вывозу людей на родину, однако масштабы этой деятельности незначительны по сравнению с числом мигрантов, остающихся на территории РФ без денег и жилья.

Низкие темпы вывоза сограждан объясняются тремя обстоятельствами. Первое — нехватка финансов и кадров для масштабной операции по эвакуации сотен тысяч человек. Второе — сложные отношения между странами региона — вывоз сограждан из России требует межрегионального сотрудничества и, в первую очередь, содействия со стороны Казахстана. В силу сложных взаимоотношений и затянутых процедур согласования, организовать прохождение автоколонн по территории страны оказывается сложно.

Третье обстоятельство, пожалуй, является самым важным. Руководители ряда стран Средней Азии, чьи мигранты ждут возможности вернуться на родину из России, приказали своим посольствам по-возможности минимизировать вывоз сограждан на родину.

Причина решения — опасение резкого ухудшения социально-экономической обстановки в стране. Для людей, вернувшихся на родину, нет ни рабочих мест, ни достойных выплат по безработице. Приезд десятков тысяч безработных, отчаявшихся людей может усилить протестные настроения в странах региона и привести к силовой смене действующих в регионе режимов», — отметил Григорий Михайлов.