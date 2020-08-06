Берн, , 18:37 — REGNUM Власти Швейцарии расширили список стран, въезжающие из которых будут обязаны проходить 10-дневный карантин, 6 августа сообщает агентство Reuters.

В новый список «карантинных стран», который вступит в силу 8 августа, были включены все страны за пределами с Шенгенской зоны за рядом исключений.

В число исключений попали, в частности, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, Южная Корея и Ирландия.

Читайте также: Финляндия продлила до сентября ограничения на границе с Россией