Пекин, , 18:28 — REGNUM В рамках продолжающейся в КНР кампании по борьбе с коррупцией Министерство образования страны предупредило вузы о недопущении фактов мошенничества при поступлении, сообщает 6 августа Синьхуасо ссылкой на ведомственное уведомление, опубликованное в центральной печати.

Министерство требует от абитуриентов и их родителей лично посещать официальные сайты вузов, чтобы не попасться на удочку мошенников из так называемых «поддельных университетов». В уведомлении обращается внимание, что каждый аккредитованный вуз имеет свой эксклюзивный код, который обязательно присутствует в системах подачи заявлений. В то же время, «поддельные университеты» как правило не интересуются баллами, которые получены поступающими на общенациональных вступительных экзаменах и предлагают соискателям студенческих билетов просто «заплатить» для зачисления в вуз.