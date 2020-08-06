Анкара, , 18:27 — REGNUM Власти Турции пока не собираются вводить комендантский час из-за роста числа выявленных случаев COVID-19. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Турции.

Напомним, что в Турции за последние три дня несколько увеличилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в сутки. 3 августа было выявлено 995 случаев, 4 августа — 1083 случая, 5 августа — 1178 случаев.

Тем не менее власти пока не видят причин для возобновления комендантского часа.

Напомним, что в мае и июне в Турции действовал комендантский час. Сперва на общенациональном уровне, а затем на уровне отдельных регионов.