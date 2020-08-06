Роквилл, США, , 18:09 — REGNUM Bethesda Softworks обновит игры Doom Eternal и The Elder Scrolls Online для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом 6 августа сообщает издание Gematsu.

При этом обладатели этих игр на PS4 и Xbox One смогут бесплатно «обновиться» до более современных версий. В указанных проектах также будет доступна функция обратной совместимости.

Напомним, «консоли нового поколения» поступят в продажу в декабре 2020 года. Точная дата пока не сообщается.

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