Балтимор, США, , 18:05 — REGNUM Приключенческая игра Wintermoor Tactics Club выйдет на консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch 10 сентября 2020 года. Об этом 5 августа сообщалось в ролике на YouTube-канале издательства Versus Evil.

В Wintermoor Tactics Club игроки познакомятся с членами клуба фанатов ролевых игр, которым предстоит побороться за своё место в Академии Винтермура. Для победы героям нужно будет победить остальные клубы в ежегодном турнире по игре в снежки.

Напомним, Wintermoor Tactics Club вышла в Steam 5 мая 2020 года. Игра была тепло встречена геймерами.

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