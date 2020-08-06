Ватикан, , 17:59 — REGNUM Папа Римский Франциск призывает весь мир отказаться от ядерного оружия. Об этом говорится в послании понтифика, направленном в адрес администрации японского города Хиросимы в день 75-й годовщины его бомбардировки Соединёнными Штатами Америки.

Папа Римский Франциск Republic of Korea

«Использование атомной энергии в военных целях аморально, как аморально и обладание ядерным оружием», — заявил глава Римско-католической церкви.

Папа Франциск отметил, что в целом для процветания мира необходимо, чтобы все страны «отказались от оружия, в особенности такого мощного и разрушительного, как ядерное, которое способно парализовать и разрушить города и целые страны».

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