Варшава, , 18:00 — REGNUM Компания CD Projekt RED поделится новыми подробностями игры Cyberpunk 2077 уже 10 августа 2020 года. Об этом 6 августа сообщает «Игромания».

Новые детали предстоящей игры станут известны в рамках шоу Night City Wire. На нём разработчики подробнее расскажут о доступном в Cyberpunk 2077 оружии и различных «предысториях» протагониста.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 ожидается 19 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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