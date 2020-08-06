Остин, США, 6 августа 2020, 17:56 — REGNUM Издательство Devolver Digital перенесло дату релиза игры Serious Sam 4 на 24 сентября 2020 года. Об этом 6 августа сообщает «Игромания».
Разработчики и издатели не сообщили причину переноса. Вероятно, они не успевают подготовить проект к релизу из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Serious Sam 4 — это шутер от первого лица, разработкой которого занимается студия Croteam. Игра станет приквелом Serious Sam 3: BFE.
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