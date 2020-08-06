Пекин, , 17:52 — REGNUM В сети появился первый трейлер экшен-платформера HAAK от китайской студии Blingame. Ролик опубликовали 5 августа на YouTube-канале издательства Lightning Games.

В HAAK геймеры будут путешествовать по постапокалиптической пустоши, сражаться с врагами и решать различные головоломки. Главным инструментом протагониста в этом приключении станет многофункциональный энергокрюк.

Релиз HAAK ожидается на PC, PS4, Nintendo Switch, iOS и Android. Дата выхода пока не сообщается.

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