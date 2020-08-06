Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Спустя 12 лет в Петербурге удалось завершить расселение единственного квартала по программе реновации — Малой Охты. Это один из немногих кварталов из 8,7 млн кв. метров, которые успешно расселили за все время действия в остальном провальной программы.

«Компания «СПб Реновация» завершила расселение жителей квартала Малая Охта 16. Всего в квартале под снос по программе «Развитие застроенных территорий» было определено пять домов с коммунальными квартирами. Было расселено 130 семей (74 семьи собственников и 56 семей нанимателей)», — пояснили в компании.

Свои суммарные расходы «СПб Реновация» оценила в 832 млн 485 тыс. 223 рубля 43 копейки.

В квартале уже построена первая очередь ЖК «Малая Охта», после сноса оставшихся трех домов «СПб Реновация» при участии московской группы «Самолет» начнет строительство второй очереди и детского сада на 75 мест.

«Таким образом, квартал Малая Охта 16 стал первым кварталом в программе развития застроенных территорий, который полностью расселен и готов к завершающему этапу строительства», — объявили в компании.

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Напомним, программу реновации в Петербурге запустили еще в 2008 году. Инвесторами стали фирмы «СПб Реновация» и «Воин-В». Они должны были взять на себя 23 квартала, жилые дома в которых подлежат сносу или реконструкции, так как признаны аварийными либо износились на 70%. К 2018 году должны были появиться более 8,4 млн кв. метров нового жилья для 150 тыс. человек. Но в итоге даже за 12 лет переселить удалось только порядка 1,5 тыс. семей.

Программу продлили по суду еще на десять лет для «СПб Реновации». «Воин-В» этот судебный спор проиграл. В конце июля 2020 года в Петербурге снесли первую хрущевку по программе.

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Теперь обещают, что к 2026 году город точно получит 25,5 тыс. кв. метров жилья по программе реновации в 22 кварталах. Пока работать начали лишь в восьми.

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